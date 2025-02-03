Медведчук предупредил о катастрофе на Украине
События на Украине являются настоящей катастрофой, которая сравнима с Руиной, однако такая ситуация является предвестником дальнейшего объединения с Россией. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он напомнил, что в середине XVII века территория современной Украины была окраиной границ и влияний России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи и жить там было просто опасно, так как была постоянная угроза угодить или в рабство в Турцию, или стать «второсортным» человеком в Польше.
«Это смутное время историки назовут Руиной. Новая Руина сегодня налицо. Согласно данным украинского Минюста в 2024 году смертность на Украине превысила рождаемость в 2,8 раза. (…) Еще полмиллиона человек уехали за границу в 2024 году, сообщает Нацбанк в своем инфляционном отчете. Таким образом, больше половины населения Украины, которое числилось, согласно электронной переписи 2019 года, выехало за границы страны», - отметил Виктор Медведчук.
По словам политика, «в стране катастрофа, вполне сопоставимая с событиями Руины, но власть Зеленского делает вид, что ничего не случилось». Однако, как и во время Руины, украинцев «ловят в рабство», но отправляют не на турецкие галеры, а прямо на смерть, в окопы.
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«Если вспомнить историю Руины, то малороссов спасли вовсе не демократические процессы, которые имели место на всевозможных советах и сходках местной казачьей старшины, а русский штык, который дал отпор туркам, шведам, а потом и полякам. (…) История показывает, что какая бы Руина не наступила для украинцев, приходят русские, и два братских народа строят новую сильную и прогрессивную для своего времени страну», - констатировал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы и готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом опрос социологической компании Socis, проведенный в декабре 2024 года, свидетельствует о том, что число граждан Украины, поддерживающих «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения войны», превышает 50%.