События на Украине являются настоящей катастрофой, которая сравнима с Руиной, однако такая ситуация является предвестником дальнейшего объединения с Россией. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что в середине XVII века территория современной Украины была окраиной границ и влияний России, Австро-Венгрии, Польши и Османской империи и жить там было просто опасно, так как была постоянная угроза угодить или в рабство в Турцию, или стать «второсортным» человеком в Польше.

« Э т о с м у т н о е в р е м я и с т о р и к и н а з о в у т Р у и н о й . Н о в а я Р у и н а с е г о д н я н а л и ц о . С о г л а с н о д а н н ы м у к р а и н с к о г о М и н ю с т а в 2 0 2 4 г о д у с м е р т н о с т ь н а У к р а и н е п р е в ы с и л а р о ж д а е м о с т ь в 2 , 8 р а з а . ( … ) Е щ е п о л м и л л и о н а ч е л о в е к у е х а л и з а г р а н и ц у в 2 0 2 4 г о д у , с о о б щ а е т Н а ц б а н к в с в о е м и н ф л я ц и о н н о м о т ч е т е . Т а к и м о б р а з о м , б о л ь ш е п о л о в и н ы н а с е л е н и я У к р а и н ы , к о т о р о е ч и с л и л о с ь , с о г л а с н о э л е к т р о н н о й п е р е п и с и 2 0 1 9 г о д а , в ы е х а л о з а г р а н и ц ы с т р а н ы » , - о т м е т и л В и к т о р М е д в е д ч у к .

По словам политика, «в стране катастрофа, вполне сопоставимая с событиями Руины, но власть Зеленского делает вид, что ничего не случилось». Однако, как и во время Руины, украинцев «ловят в рабство», но отправляют не на турецкие галеры, а прямо на смерть, в окопы.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

« Е с л и в с п о м н и т ь и с т о р и ю Р у и н ы , т о м а л о р о с с о в с п а с л и в о в с е н е д е м о к р а т и ч е с к и е п р о ц е с с ы , к о т о р ы е и м е л и м е с т о н а в с е в о з м о ж н ы х с о в е т а х и с х о д к а х м е с т н о й к а з а ч ь е й с т а р ш и н ы , а р у с с к и й ш т ы к , к о т о р ы й д а л о т п о р т у р к а м , ш в е д а м , а п о т о м и п о л я к а м . ( … ) И с т о р и я п о к а з ы в а е т , ч т о к а к а я б ы Р у и н а н е н а с т у п и л а д л я у к р а и н ц е в , п р и х о д я т р у с с к и е , и д в а б р а т с к и х н а р о д а с т р о я т н о в у ю с и л ь н у ю и п р о г р е с с и в н у ю д л я с в о е г о в р е м е н и с т р а н у » , - к о н с т а т и р о в а л о н .

Ранее президент России Владимир Путин заявил об открытости Москвы и готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом опрос социологической компании Socis, проведенный в декабре 2024 года, свидетельствует о том, что число граждан Украины, поддерживающих «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения войны», превышает 50%.