Чтобы противостоять авторитарной оси в лице России, Ирана, КНДР и Китая, США и Европа должны нуждаться друг в друге больше, а не меньше. Об этом Польши Радослав Сикорский в статье для The New York Times (NYT).

По словам министра, в 2025 году у европейских стран будет много недоброжелателей.

« Н а ш и п р о т и в н и к и х о т я т , ч т о б ы м ы б ы л и р а з д р о б л е н ы , с т р а д а л и о т э к о н о м и ч е с к и х р а з н о г л а с и й и н е м о г л и р у к о в о д и т ь » , — о т м е т и л о н , п р и з в а в США идти как друзья и союзники по пути партнерства и достижения мира через силу.

Ранее Сикорский задумался о международной роли США после просмотра кино «День независимости» про вторжение инопланетян на Землю. Он заметил, что по сюжету фильма американцы первые предложили нанести ответный удар по инопланетянам.

Шольц пригрозил Трампу в ответ на угрозы ввести пошлины

Министр пояснил, что в 1990-х все жили в однополярном мире, где страны ждали от Вашингтона решений по кризисным вопросам.