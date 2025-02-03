AZAL приостановила перелеты между Баку и Астраханью

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полеты по маршруту Баку-Астрахань-Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности, сообщает 3 февраля «Интерфакс».

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« В п о с л е д н е е в р е м я , в к л ю ч а я с е г о д н я ш н и й д е н ь , в с в я з и с п е р и о д и ч е с к и м з а к р ы т и е м в о з д у ш н о г о п р о с т р а н с т в а н а д А с т р а х а н ь ю ( Р о с с и я ) а в и а к о м п а н и я A z e r b a i j a n A i r l i n e s п р и о с т а н а в л и в а е т в с е р е й с ы п о м а р ш р у т у Б а к у — А с т р а х а н ь — Б а к у н а н е о п р е д е л е н н ы й с р о к в ц е л я х о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и п о л е т о в » , — п р и в о д и т а г е н т с т в о с о о б щ е н и е а в и а к о м п а н и и .

Уточняется, что пассажиры, которые приобрели билеты на это направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.

Утром 3 февраля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты в регионе, в том числе на объекты ТЭК. Росавиация сообщала об ограничении приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Спустя примерно полтора часа ограничения в аэропорту Астрахани были отменены.

25 декабря Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, разбился близ Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Погибли 38 человек. После этого Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов России.