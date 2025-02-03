AZAL приостановила перелеты между Баку и Астраханью
Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полеты по маршруту Баку-Астрахань-Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности, сообщает 3 февраля «Интерфакс».
«В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов», — приводит агентство сообщение авиакомпании.
Уточняется, что пассажиры, которые приобрели билеты на это направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.
Утром 3 февраля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты в регионе, в том числе на объекты ТЭК. Росавиация сообщала об ограничении приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Спустя примерно полтора часа ограничения в аэропорту Астрахани были отменены.
25 декабря Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, разбился близ Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Погибли 38 человек. После этого Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов России.