На Украине выступили с призывом после скандального заявления Зеленского

Владимир Зеленский больше не должен получать деньги после заявления о помощи США. Как сообщает РИА Новости, об этом в соцсети X заявила украинская журналистка Диана Панченко.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на 200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. Накануне Зеленский признался, что не знает, где находятся около 100 млрд долларов американской помощи — из 177 млрд долларов до Киева дошли лишь 76 млрд.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

« К а к в ы д у м а е т е , д о л ж е н л и З е л е н с к и й п о л у ч и т ь х о т я б ы е щ е о д и н ц е н т , п р е ж д е ч е м в е с ь м и р у з н а е т , к у д а б ы л и п о т р а ч е н ы 2 0 0 м и л л и а р д о в д о л л а р о в ? » — п р о к о м м е н т и р о в а л а э т и с л о в а П а н ч е н к о , п р и з в а в п р о в е с т и « а у д и т У к р а и н ы » .

Ранее журналистка заявила, что решение Трампа приостановить помощь другим странам говорит о скором завершении конфликта на Украине. До этого она призывала Зеленского показать американскому президенту, на что были потрачены выделенные Киеву деньги американских налогоплательщиков.