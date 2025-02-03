Лукашенко: РФ и Белоруссия смогут преодолеть вызовы, которые поставила жизнь
Россия и Белоруссия в состоянии решить вопросы, которые жизнь поставила перед ними, несмотря на серьезность вызовов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Хабаровского края РФ Дмитрием Демешиным.
"Я абсолютно убежден, что, несмотря на серьезность вызовов, мы абсолютно в состоянии в нынешних условиях решить те вопросы, которые, как я сказал, жизнь поставила перед нами", - сказал белорусский лидер.