Лукашенко: РФ и Белоруссия смогут преодолеть вызовы, которые поставила жизнь

Россия и Белоруссия в состоянии решить вопросы, которые жизнь поставила перед ними, несмотря на серьезность вызовов. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Хабаровского края РФ Дмитрием Демешиным.

" Я а б с о л ю т н о у б е ж д е н , ч т о , н е с м о т р я н а с е р ь е з н о с т ь в ы з о в о в , м ы а б с о л ю т н о в с о с т о я н и и в н ы н е ш н и х у с л о в и я х р е ш и т ь т е в о п р о с ы , к о т о р ы е , к а к я с к а з а л , ж и з н ь п о с т а в и л а п е р е д н а м и " , - с к а з а л б е л о р у с с к и й л и д е р .