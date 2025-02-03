В МВД Грузии сообщили число задержанных во время митинга в Тбилиси

Сотрудники МВД Грузии на митинге, который проходил в воскресенье у въезда в Тбилиси, задержали 31 человека в административном порядке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал собеседник ТАСС, все задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Часть задержанных, в том числе и один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Ника Мелия, уже выпущена под подписку. Суд над ними состоится позже.

Представители оппозиционных партий, их сторонники, а также гражданские активисты 2 февраля устроили протест у торгового центра "Тбилиси молл", где попытались перекрыть магистраль около северного выезда из столицы. Силовики не позволили заблокировать дорогу. Это вызвало возмущение демонстрантов, которые начали устраивать потасовку с полицией. Среди протестующих есть пострадавшие. Позже участники акции направились шествием к зданию парламента, расположенному в центре Тбилиси.

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Акции протеста начались в Тбилиси 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны замораживают процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз. Первая неделя протестов была наиболее напряженной, затем акции приняли мирный характер. Они проходят ежедневно у здания парламента и завершаются около полуночи после того, как граждане добровольно покидают проспект Руставели.