Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу удалось принудить власти Панамы к выполнению его требований, распрощавшись с Китаем. Об этом пишет «МК» со ссылкой на экспертов.

" Т р а м п з а с т а в и л П а н а м у к а п и т у л и р о в а т ь и « п л ю н у т ь » н а К и т а й " , — г о в о р и т с я в з а г о л о в к е м а т е р и а л а .

В статье отмечается, что власти Панамы полностью приняли условия американского президента по избавлению от бизнеса из КНР в регионе. Трамп же, в свою очередь, заявил солдатам США, что вторжения в Панаму не будет.

3 февраля президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио заявил, что страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

Он добавил, что власти страны изучат, можно ли отказаться от участия в проекте досрочно.