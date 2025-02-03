В Сирии 15 человек погибли при взрыве автомобиля

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в окрестностях города Манбидж, расположенного в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

По его сведениям, еще 15 человек получили ранения, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Утверждается, что в момент взрыва рядом с заминированным автомобилем находилось другое транспортное средство, перевозившее работников, занятых в сельскохозяйственной отрасли.