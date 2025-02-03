Bloomberg: пошлины Трампа спровоцируют новое "вторжение" мигрантов из Мексики в США

Решение американского президента Дональда Трампа повысить тарифы на импорт товаров из Мексики может спровоцировать в ней экономическую рецессию, которая в свою очередь приведет к массовой миграции мексиканцев в США. Такое мнение приводится в материале агентства Bloomberg.

По его оценкам, Трамп в таком случае лишь усилит миграционный кризис на южной границе, с которым он пообещал покончить. Как отмечает агентство, "когда нарушаются цепочки поставок, цены взлетают вверх, а поставки из Мексики и Канады в США тесно связаны между собой". Угроза нарушения этих цепочек "приведет к неразберихе, высокому уровню инфляции и стремительной потере рабочих мест". Кроме того, ответные меры Оттавы и Мехико могут нанести большой ущерб Вашингтону из-за больших объемов американского экспорта в эти страны.

Тарифные меры Трампа сыграют незначительную роль в борьбе с наркотрафиком и сокращением дефицита американского торгового баланса, усилят риск притока нелегальных мигрантов из Мексики и будут способствовать повышению уровней цен и безработицы в США, считает Bloomberg.

Трамп подписал указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля. Пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов), а также в размере 10% против товаров из КНР. По словам Трампа, это было сделано из-за "серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков, включая фентанил, которые убивают" американцев.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предупредила, что последствия введенных США пошлин против мексиканских товаров окажут серьезное негативное влияние на американскую экономику. По ее мнению, Вашингтон "стреляет себе в ногу". В то же время Шейнбаум указала, что ущерб для Мексики от введенных тарифов будет значительным, так как многие присутствующие на мексиканском рынке компании будут вынуждены решать, покидать его или оставаться.