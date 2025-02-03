Глава МИД Украины ответил Путину по поводу легитимности Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на заявления российского лидера Владимира Путина о том, что Владимир Зеленский не является легитимным главой республики. На своей странице в соцсети Х он назвал подобную риторику «абсурдной».

Сибига написал, что в результате честных выборов на Украине сменилось три президента, что демонстрирует «демократию и легитимность». Министр призвал президента России «не читать миру лекции» и «дать передохнуть».

« З а я в л е н и я П у т и н а — э т о л о ж ь , н а п р а в л е н н а я н а т о , ч т о б ы в в е с т и в з а б л у ж д е н и е и н о с т р а н н ы х л и д е р о в и а у д и т о р и ю . Т о л ь к о г л у п ц ы м о г у т и м д о в е р я т ь » , — н а п и с а л С и б и г а .

До этого Владимир Путин заявил, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Кроме того, глава государства рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

В ответ на это сам Зеленский заявил, что Путин якобы боится переговоров, опасается «сильных лидеров» и делает все возможное, чтобы затянуть вооруженный конфликт. По его словам, каждый шаг Москвы якобы направлен исключительно на бесконечное продолжение боевых действий.

Выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.