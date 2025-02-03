Агенты ФБР попали под расследование из-за штурма Капитолия

Тысячам агентов ФБР раздали анкеты от Минюста США с вопросами об их участии в расследовании штурма Капитолия, сообщило Reuters. Руководство бюро опасается массовых увольнений сотрудников.

Как пишет издание, ведомство направило анкету с 12 вопросами, касающимися событий четырехлетней давности. Расследование затрагивает их участие в январских событиях 2021 года и то, в каком качестве они участвовали, причастность к арестам, проведению операций, дачу возможных показаний в суде.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Сторонники Трампа попытались опротестовать результат президентских выборов 2020 года. Митингующим удалось прорваться через сотрудников службы безопасности и занять часть здания. Участники беспорядков получили разные сроки, максимальный из которых — 20 лет тюремного заключения.

Ранее президент США Дональд Трамп помиловал осужденных участников штурма Капитолия в 2021 году. Он подписал документы после выступления на спортивной арене Capital One в день инаугурации.

Позже сообщалось, что в американском штате Индиана был застрелен 42-летний участник штурма Капитолия Мэтью Шаттл, помилованный Трампом. Отмечается, что он завязал драку с полицейским, в итоге тот в него выстрелил.