Окончание конфликта на Украине может привести к всплеску международной организованной преступности, которая перекинется на другие страны, Киеву понадобится сильная поддержка для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью британской газете Financial Times.

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Политик выразил обеспокоенность тем, что после прекращения конфликта преступность перекинется через границу с Украины в Польшу, также затронув Западную Европу и США.

По словам Дуды, у многих украинских военнослужащих, которые вернутся с фронта домой, будут проблемы с психикой, в том числе посттравматические стрессовые расстройства.

В этом же интервью Дуда заявил, что Польша должна участвовать в переговорах по Украине.

2 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Украина выражает опасения по поводу своей роли в этих переговорах, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле ранее заявляли, что не получали от команды президента США конкретных предложений.