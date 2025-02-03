В Азербайджане ликвидировали готовившую теракты группировку

Спецслужбы Азербайджана нейтрализовали религиозно-экстремистскую группировку, готовившую теракты на севере страны, часть ее членов ликвидирована, шесть человек арестованы. Об этом сообщили Служба госбезопасности и МВД республики.

" В р е з у л ь т а т е п р о в е д е н н ы х о п е р а т и в н о - с л е д с т в е н н ы х м е р о п р и я т и й б ы л о у с т а н о в л е н о , ч т о у ч а с т н и к и г р у п п и р о в к и , в о й д я в п р е с т у п н ы й с г о в о р с Г а д и р о м Г а д ж и е в ы м , р а н е е о с у ж д е н н ы м з а у ч а с т и е в д е я т е л ь н о с т и т е р р о р и с т и ч е с к о й г р у п п и р о в к и " Л е с н ы е б р а т ь я " , п л а н и р о в а л и т е р а к т ы н а т е р р и т о р и и Г у с а р с к о г о р а й о н а , с о з д а л и н а т е р р и т о р и и с е л Х и л , Д ж и б и р и Я с а б д а н н о г о р а й о н а п о д з е м н ы е у б е ж и щ а , г д е х р а н и л и о р у ж и е и б о е п р и п а с ы , в з р ы в ч а т к у , т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а и д р у г о е о б о р у д о в а н и е " , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и в е д о м с т в .