В Азербайджане ликвидировали готовившую теракты группировку

Спецслужбы Азербайджана нейтрализовали религиозно-экстремистскую группировку, готовившую теракты на севере страны, часть ее членов ликвидирована, шесть человек арестованы. Об этом сообщили Служба госбезопасности и МВД республики.
"В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что участники группировки, войдя в преступный сговор с Гадиром Гаджиевым, ранее осужденным за участие в деятельности террористической группировки "Лесные братья", планировали теракты на территории Гусарского района, создали на территории сел Хил, Джибир и Ясаб данного района подземные убежища, где хранили оружие и боеприпасы, взрывчатку, технические средства и другое оборудование", - отмечается в сообщении ведомств.