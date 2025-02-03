МИД КНДР решительно осудил высказывания главы Госдепа США Марко Рубио, который назвал страну «изгоем».

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

« М И Д К Н Д Р с ч и т а е т в р а ж д е б н ы е с л о в а г о с с е к р е т а р я США, пытающегося как попало подорвать имидж суверенного государства, серьёзной политической провокацией, всесторонне противоречащей принципам международного права», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что «врождённая антипатия» США в отношении КНДР, «не является чем-то новым». В МИД пообещали, что КНДР будет принимать «мощные адекватные меры» против таких провокационных актов.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

При этом США и Южная Корея осудили пуск ракеты со стороны Северной Кореи.