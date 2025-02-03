ЦТАК: МИД КНДР осудил Рубио за оскорбление страны и политическую провокацию
МИД КНДР решительно осудил высказывания главы Госдепа США Марко Рубио, который назвал страну «изгоем».
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«МИД КНДР считает враждебные слова госсекретаря США, пытающегося как попало подорвать имидж суверенного государства, серьёзной политической провокацией, всесторонне противоречащей принципам международного права», — говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что «врождённая антипатия» США в отношении КНДР, «не является чем-то новым». В МИД пообещали, что КНДР будет принимать «мощные адекватные меры» против таких провокационных актов.
Ранее сообщалось, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
При этом США и Южная Корея осудили пуск ракеты со стороны Северной Кореи.