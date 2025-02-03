Польша заявила о готовности к переговорам по Украине

Варшава должна принять участие в переговорах по урегулированию на Украине. О готовности Польши к переговорам заявил президент страны Анджей Дуда в интервью Financial Times (FT).

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По его словам, если администрация президента США Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие страны, то присутствие Польши было бы в интересах Украины.

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Ранее президент Польши призвал демонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Дуда добавил, что «Северные потоки» представляют «очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы».