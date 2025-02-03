Польша заявила о готовности к переговорам по Украине

Польша должна принять участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Это «в интересах Киева», заявил в интервью газете Financial Times президент Польши Анджей Дуда.

В ходе предвыборной кампании в 2024 году президент США Дональд Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января, однако этого не произошло. В январе Трамп сообщил о желании как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

По словам польского лидера, в том случае, если администрация президента США пригласит за стол переговоров другие государства, помимо Украины и России, «было бы в интересах Киева, чтобы Польша также была там»

При этом Дуда усомнился в необходимости размещать польские войска на Украине в рамках миссии Запада по соблюдению выполнения возможного мирного соглашения.

« Н а м н е о б я з а т е л ь н о р а з м е щ а т ь т а м н а ш и в о й с к а » , - з а м е т и л г л а в а г о с у д а р с т в а .

Он также обратил внимание на опасность того, что окончание конфликта на Украине может спровоцировать рост трансграничной преступности.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции отказался прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на Украине. При этом он подчеркнул, что после завершения конфликта Польша будет готова к переговорам с Киевом «на языке уважения и конкретики».

СМИ же отмечали, что после начала российской спецоперации с Украины в Польшу хлынул поток беженцев, а также резко выросло количество преступлений, в том числе контрабанды оружия, транспортных средств и наркотиков.