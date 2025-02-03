Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала «неприемлемыми» задержания во время протестных акций в Тбилиси 2 февраля.

На своей странице в соцсети Х она написала, что Грузия «не оправдывает ожиданий» как страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

« Ж е с т о к о е п о д а в л е н и е м и р н ы х д е м о н с т р а н т о в , ж у р н а л и с т о в и п о л и т и к о в , п р о и з о ш е д ш е е с е г о д н я в е ч е р о м в Т б и л и с и , н е п р и е м л е м о . Г р у з и я н е о п р а в д ы в а е т н и к а к и х о ж и д а н и й о т с т р а н ы - к а н д и д а т а » , — н а п и с а л а К а л л а с .

Она подчеркнула, что Евросоюз поддерживает грузинский народ «в борьбе за свободу и демократию».

2 февраля участники протеста у торгового центра «Тбилиси молл» в столице Грузии не смогли заблокировать магистраль, ведущую на север от города. Между протестующими и правоохранителями возникали конфликты. В результате несколько человек были задержаны, в их числе лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Нико Мелия. Сообщалось о наличии пострадавших.

Протестные действия начались в Тбилиси 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению страны в Европейский Союз. Первая неделя протестов была наиболее напряженной, но затем акции приняли мирный характер. Они проходят ежедневно у здания парламента и завершаются около полуночи после того, как граждане добровольно покидают проспект Руставели.