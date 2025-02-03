Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия, Иран и Северная Корея якобы формируют «конкретный альянс» против Киева и всего Запада. Его слова приводит Associated Press.

Он заявил, что Россия «впервые за десятилетия» официально продемонстрировала свой союз, вовлекая Иран и Северную Корею. Зеленский отметил, что у стран были отношения и раньше, однако сегодня они якобы помогают в конфликте на Украине, поставляя оружие и боеприпасы.

« С е г о д н я С е в е р н а я К о р е я , Р о с с и я и И р а н ф о р м и р у ю т к о н к р е т н ы й а л ь я н с п р о т и в У к р а и н ы и в с е г о З а п а д а . Я с ч и т а ю , ч т о э т о д е й с т в и т е л ь н о а л ь я н с п р о т и в С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в . Э т о о ч е н ь о п а с н ы й а л ь я н с » , — з а я в и л о н .

Накануне Зеленский также заявил, что нарушение третьими странами санкций против России должно расцениваться как соучастие в конфликте против Киева.

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По словам Зеленского, в российском вооружении содержатся иностранные компоненты, в связи с чем рестрикции должны быть столь сильными, что их нельзя было бы обойти. Не должно остаться ни одного способа поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства, заявил украинский лидер.