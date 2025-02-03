Китай строит крупнейший в мире бункер Судного дня

Недалеко от Пекина Китай строит крупнейший в мире военный командный центр, чтобы защитить лидеров страны в случае ядерного конфликта, сообщили представители американской разведки. OSINT-данные процитировали все ведущие мировые издания, от британской The Telegraph до израильской Times of Israel. Видно, что усиление военной мощи Китая заботит весь коллективный Запад.

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Тактико-технические характеристики объекта пока почти неизвестны. Но судя по спутниковым снимкам, изученным западными OSINT-аналитиками, он расположен примерно в 30 км к юго-западу от китайской столицы (по направлению к Гаобэйдяню) и занимает площадь в 600 гектаров. Таким образом, новый командный центр будет минимум в 10 раз больше Пентагона.

На спутниковых снимках компании Planet Labs, полученных Financial Times, видна большая строительная площадка, где круглосуточно работают краны (их насчитали не менее 100). База, которая, как ожидается, будет называться Beijing Military City ("Пекинский военный город"), строится стремительно.

Не далее как в декабре спутниковые снимки не фиксировали на этом участке никакой строительной активности. На объекте отсутствуют признаки гражданского или коммерческого строительства. Нет никакой рекламы, никакой официальной документации или онлайн-ссылок в китайском сегменте интернета и соцсетях. И это ещё больше укрепляет мнение о том, что это строго засекреченная военная база, пишет The Tribune.

Sri Lanka Guardian пишет: свидетельства очевидцев и меры безопасности на месте лишь усиливают подозрения относительно истинной природы этого объекта. Предупреждающие знаки запрещают использование дронов и фотографирование, а охранники на нескольких КПП сурово разворачивают туристов и простых зевак. Доступ к близлежащим пешеходным тропам и популярным туристическим местам наглухо перекрыт.

Бывший высокопоставленный сотрудник разведки США анонимно сообщил: масштабы, глубина залегания и конструкция этого нового объекта позволяют предположить, что Пекинский военный город может заменить существующий защищённый командный центр, расположенный в Западных горах (провинция провинция Юньнань). Тот был построен в разгар холодной войны и уже не может обеспечить ни полноценную связь, ни защиту от самого современного оружия.

Ожидается, что после завершения строительства новая база предоставит Китаю передовые возможности для защиты от американского «оружия для уничтожения бункеров» и даже от ядерных угроз, пишет The Tribune со ссылкой на опрошенных военных аналитиков.

Пока что о внутренней конструкции объекта на Западе лишь догадываются. Вероятно, она будет включать глубочайшие подземные туннели и укреплённые бункеры. Они предназначены для защиты высших военных и политических чинов в случае начала ядерной войны. Возможно, Пекинский военный город свяжет с Пекином скоростная подземная линия транспорта.

Деннис Уайлдер, бывший глава отдела анализа ситуации в Китае в ЦРУ, заявил в интервью Financial Times, что подземный военный город - свидетельство стремления Китая не только создать обычные вооружённые силы мирового уровня, но и стать главной ядерной державой. В пресс-службе Национальной разведки США в ответ на журналистский запрос Financial Times воздержались от комментариев по поводу разведывательных данных о Пекинском военном городе.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к своему столетнему юбилею в 2027 году, и новый объект, скорее всего, планируют открыть именно к юбилею. Беспокойство Запада по поводу строительства Пекинского военного города объясняется просто: в США и Европе с ужасом наблюдают за увеличением ядерного арсенала Пекина, который, по прогнозам экспертов, сравняется с американским уже к 2035 году. А возможно, и раньше.

Недавний спутниковый анализ показал, что страна расчистила территорию на острове Чанбяо в Восточно-Китайском море для строительства двух ядерных реакторов CFR-600 на быстрых нейтронах, способных производить оружейный плутоний, пишет Bloomberg.

Причем американское издание пугает: якобы сырье может предоставлять Россия, а это свидетельство еще большего укрепления военных связей двух стран, подрывающее гегемонию США.