Пока вы спали: обещание Британии по РФ и извинения Японии

Пока вы спали: обещание Британии по РФ и десятки сбитых БПЛА над Россией
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Над регионами России за ночь сбили 70 украинских БПЛА
Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 70 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает ТАСС.
В Минобороны уточнили, что 27 БПЛА были перехвачены над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, 7 — над Астраханской, 5 — над Воронежской, 4 — над Белгородской и 2 — над Курской областью.
В Волгоградской области из-за БПЛА возникли возгорания на территории НПЗ
Локальные возгорания возникли на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС.
Возгорания были оперативно локализованы, и энергоснабжение Волгограда осуществляется в полном объеме.
У США запланированы контакты с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, сообщил, что у них были очень напряженные выходные, и они занимаются вопросами, связанными с Израилем, Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС.
"У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти дискуссии проходят довольно успешно", - отметил он.
Премьер Японии извинился за высказывания чиновников о ядерной свалке на Курилах
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принес извинения в парламенте за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников о совместном с Россией захоронении ядерных отходов на южных Курильских островах при условии их передачи от России к Японии. Об этом сообщает ТАСС.
"Такого не должно было произойти. Я считаю, что имели место халатность или высокомерие. В качестве ответственного лица правительства я приношу извинения", - заявил Исиба в ответ на вопрос депутата оппозиционной Конституционно-демократической партии Хироси Камии.
Он также отметил, что такие высказывания могут ранить бывших японских жителей Курил и негативно повлиять на внешнюю политику в отношении России.
Британия намерена работать над новыми санкциями против РФ
Правительство Великобритании будет работать со странами Евросоюза над введением новых энергетических санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.
Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что его цель — поддерживать давление на российскую экономику, чтобы сокрушить военную машину президента Владимира Путина.
Он также отметил, что с начала специальной военной операции России на Украине Великобритания внесла в антироссийский черный список более 1,9 тыс. физических и юридических лиц.