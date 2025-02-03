Пока вы спали: обещание Британии по РФ и извинения Японии

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© Zuma/TACC

Над регионами России за ночь сбили 70 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 70 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что 27 БПЛА были перехвачены над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, 7 — над Астраханской, 5 — над Воронежской, 4 — над Белгородской и 2 — над Курской областью.

В Волгоградской области из-за БПЛА возникли возгорания на территории НПЗ

Локальные возгорания возникли на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорания были оперативно локализованы, и энергоснабжение Волгограда осуществляется в полном объеме.

У США запланированы контакты с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп, выступая на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, сообщил, что у них были очень напряженные выходные, и они занимаются вопросами, связанными с Израилем, Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

" У н а с з а п л а н и р о в а н ы в с т р е ч и и п е р е г о в о р ы с р а з л и ч н ы м и с т о р о н а м и , в к л ю ч а я У к р а и н у и Р о с с и ю . И я д у м а ю , ч т о э т и д и с к у с с и и п р о х о д я т д о в о л ь н о у с п е ш н о " , - о т м е т и л о н .

Премьер Японии извинился за высказывания чиновников о ядерной свалке на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принес извинения в парламенте за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников о совместном с Россией захоронении ядерных отходов на южных Курильских островах при условии их передачи от России к Японии. Об этом сообщает ТАСС.

" Т а к о г о н е д о л ж н о б ы л о п р о и з о й т и . Я с ч и т а ю , ч т о и м е л и м е с т о х а л а т н о с т ь и л и в ы с о к о м е р и е . В к а ч е с т в е о т в е т с т в е н н о г о л и ц а п р а в и т е л ь с т в а я п р и н о ш у и з в и н е н и я " , - з а я в и л И с и б а в о т в е т н а в о п р о с д е п у т а т а о п п о з и ц и о н н о й К о н с т и т у ц и о н н о - д е м о к р а т и ч е с к о й п а р т и и Х и р о с и К а м и и .

Он также отметил, что такие высказывания могут ранить бывших японских жителей Курил и негативно повлиять на внешнюю политику в отношении России.

Британия намерена работать над новыми санкциями против РФ

Правительство Великобритании будет работать со странами Евросоюза над введением новых энергетических санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что его цель — поддерживать давление на российскую экономику, чтобы сокрушить военную машину президента Владимира Путина.

Он также отметил, что с начала специальной военной операции России на Украине Великобритания внесла в антироссийский черный список более 1,9 тыс. физических и юридических лиц.