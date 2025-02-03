Foreign Affairs: Трамп может разрешить Израилю удары по ядерным объектам Ирана

Обозреватели журнала Foreign Affairs считают, что президент США Дональд Трамп в случае провала переговоров по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, по всей вероятности, даст Израилю зеленый свет на удары по ядерным объектам Ирана.

По их оценке, в таком случае американские вооруженные силы будут вынуждены присоединиться к израильской атаке на исламскую республику, так как уничтожить находящиеся глубоко под землей иранские ядерные объекты и отразить ответный удар Тегерана без помощи Соединенных Штатов еврейское государство не сможет. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ранее предупредил, что удар по ядерным объектам страны станет самой большой ошибкой США и Израиля в истории, так как приведет к полномасштабному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке.

Издание отмечает, что Трамп находится в затруднительном положении: он хочет попасть в историю как миротворец, но в то же время сохраняет воинственную риторику в отношении Ирана. После победы на выборах республиканец объявил о возвращении к политике максимального давления на исламскую республику и не стал отрицать возможность начала войны с Тегераном в случае создания им ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли, что верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи еще в 2003 году запретил разработку оружия массового поражения.

Ранее Иран предупредил страны европейской тройки (Великобританию, Германию и Францию), что может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае использования западными странами против Тегерана механизма snapback, который подразумевает восстановление санкций Совета Безопасности ООН. Возможность задействовать этот механизм появится в октябре 2025 года, то есть спустя 10 лет после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

СВПД был подписан постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году Трамп во время своего первого президентского срока вышел из договоренности и восстановил все антииранские санкции, снятые в соответствии с условиями ядерной сделки.

В ответ на это парламент Ирана в 2020 году принял закон "О стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа" и в соответствии с ним сократил ряд обязательств по ядерной сделке, в том числе прекратил инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выходящие за рамки соглашения о гарантиях по ДНЯО между агентством и исламской республикой. По мнению иранских властей, Запад должен вернуться к полному соблюдению условий СВПД, чтобы восстановить имеющиеся системы контроля над развитием ядерной программы Тегерана.