В Польше упал метеозонд с надписями на кириллице

Предположительно, российский метеорологический зонд рухнул в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM. Устройство с маркировкой на кириллице обнаружили в Тренкуске в Варминьско-Мазурском воеводстве близ Ольштына.

В Польше упал метеозонд с надписями на кириллице
© РИА Новости
«Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект... охраняют полицейские», отмечает радиостанция.

Пожарные проверили зонд на предмет химической опасности, не выявив угрозы.

Ранее Польша и союзники подняли в небо самолеты в связи с якобы «ударами РФ по объектам, находящимся, в том числе на западе Украины», напоминает Ura.ru.

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