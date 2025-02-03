В Польше упал метеозонд с надписями на кириллице

Предположительно, российский метеорологический зонд рухнул в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM. Устройство с маркировкой на кириллице обнаружили в Тренкуске в Варминьско-Мазурском воеводстве близ Ольштына.

« Р о с с и й с к и й м е т е о р о л о г и ч е с к и й ш а р у п а л н а п о л ь с к о й с т о р о н е г р а н и ц ы . О б ъ е к т . . . о х р а н я ю т п о л и ц е й с к и е » , — о т м е ч а е т р а д и о с т а н ц и я .

Пожарные проверили зонд на предмет химической опасности, не выявив угрозы.

Ранее Польша и союзники подняли в небо самолеты в связи с якобы «ударами РФ по объектам, находящимся, в том числе на западе Украины», напоминает Ura.ru.