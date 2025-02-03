В Польше упал метеозонд с надписями на кириллице
Предположительно, российский метеорологический зонд рухнул в Польше. Об этом сообщила радиостанция RMF FM. Устройство с маркировкой на кириллице обнаружили в Тренкуске в Варминьско-Мазурском воеводстве близ Ольштына.
«Российский метеорологический шар упал на польской стороне границы. Объект... охраняют полицейские», — отмечает радиостанция.
Пожарные проверили зонд на предмет химической опасности, не выявив угрозы.
Ранее Польша и союзники подняли в небо самолеты в связи с якобы «ударами РФ по объектам, находящимся, в том числе на западе Украины», напоминает Ura.ru.