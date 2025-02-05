Президент Украины Владимир Зеленский обвинил американского журналиста Такера Карлсона в работе на российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

« Т а к е р у н у ж н о п е р е с т а т ь р а б о т а т ь н а П у т и н а и п р е к р а т и т ь в ы л и з ы в а т ь е м у з а д н и ц у , е с л и ч е с т н о » , — в ы с к а з а л с я З е л е н с к и и й .

Журналист Карлсон указал на нелегитимность Зеленского

До этого Такер Карлсон назвал Зеленского диктатором. По его словам, на это указывают три пункта: отсутствие выборов, запрет Украинской православной церкви Московского патриархата и запрет русского языка.

Карлсон также обвинил Зеленского в продаже Украины Западу. Он заявил, что Зеленский стал «лакеем», из-за чего его популярность среди украинцев очень низка.