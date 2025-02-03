Президент Украины Владимир Зеленский стал обычным гражданином после публичных заявлений журналиста Такера Карлсона и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

" Э т о н е т о л ь к о к о н е ц п у б л и ч н о г о и м и д ж а З е л е н с к о г о , к о т о р о г о т е п е р ь м о ж н о с ч и т а т ь о б ы ч н ы м г р а ж д а н и н о м , н а м е ж д у н а р о д н о й а р е н е , н о и с и г н а л е в р о п е й с к и м п о л и т и к а м " , — о т м е т и л о н .

1 февраля Такер Карлсон заявил, что Зеленский является диктатором, так как он больше не считается избранным народом политиком, запретил религиозную конфессию, а также устраняет своих политических оппонентов. При этом Запад поддерживает этого диктатора, добавил журналист.

В тот же день агентство Reuters, ссылаясь на специального посланника США по Украине Кита Келлога, писало, что на Украине необходимо провести выборы. Келлог подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах. 28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского лидера, способ отмены указа есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.