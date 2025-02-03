Президент Украины Владимир Зеленский стал обычным гражданином после публичных заявлений журналиста Такера Карлсона и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Это не только конец публичного имиджа Зеленского, которого теперь можно считать обычным гражданином, на международной арене, но и сигнал европейским политикам", — отметил он.
1 февраля Такер Карлсон заявил, что Зеленский является диктатором, так как он больше не считается избранным народом политиком, запретил религиозную конфессию, а также устраняет своих политических оппонентов. При этом Запад поддерживает этого диктатора, добавил журналист.
В тот же день агентство Reuters, ссылаясь на специального посланника США по Украине Кита Келлога, писало, что на Украине необходимо провести выборы. Келлог подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах. 28 января президент России Владимир Путин подчеркнул, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского лидера, способ отмены указа есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.