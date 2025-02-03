В Японии извинились за высказывания чиновников о ядерной свалке на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принес в парламенте извинения за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников об идее организации совместного с РФ захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах при условии их передачи от России к Японии.
"Такого [высказывания] не должно было произойти. Я считаю, что имели место халатность или высокомерие. В качестве ответственного лица правительства я приношу извинения", - сказал Исиба в ответ на вопрос депутата главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Хироси Камии.
Выступившие также министр экономики, торговли и промышленности страны Ёдзи Муто и министр по делам Окинавы и "северных территорий", как в Японии называют российские южные Курильские острова, Ёситака Ито признались, что были удивлены, когда услышали об этих высказываниях.
Задавший вопрос Хироси Камия выступил с просьбой к правительству не допустить повторения таких высказываний со стороны чиновников, поскольку они ранят бывших японских жителей Курил. Он также выразил обеспокоенность, что они могут быть восприняты как неверный сигнал, и оказать негативное влияние на внешнюю политику в отношении России.
Суть скандала
В январе в Токио прошел симпозиум, посвященный теме выбора места для утилизации радиоактивных отходов с японских АЭС. В ходе сессии вопросов и ответов один из гостей симпозиума озвучил идею договориться с РФ о передаче японской стороне четырех Курильских островов на условии совместного создания там зоны захоронения ядерных отходов.
Принимавшие участие в конференции чиновники Японской организации по управлению ядерными отходами и Управления природных ресурсов и энергетики страны положительно оценили идею. Один из них назвал ее "прекрасным, хоть и трудноосуществимым предложением", а другой подчеркнул, что такое решение проблемы утилизации ядерных отходов "убьет одним камнем сразу несколько птиц".
Высказывания чиновников вызвали негативную реакцию у властей граничащей с РФ префектуры Хоккайдо, к которой, согласно официальной японской позиции, относятся "северные территории". Они называли заявления безрассудными и неприемлемыми, выразив ведомствам протест. Позднее оба чиновника принесли извинения за свои слова, назвав их необдуманными.
Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора. Москва также вышла из переговоров с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление для Японии действия статуса партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.