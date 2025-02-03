В Японии извинились за высказывания чиновников о ядерной свалке на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принес в парламенте извинения за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников об идее организации совместного с РФ захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах при условии их передачи от России к Японии.

" Т а к о г о [ в ы с к а з ы в а н и я ] н е д о л ж н о б ы л о п р о и з о й т и . Я с ч и т а ю , ч т о и м е л и м е с т о х а л а т н о с т ь и л и в ы с о к о м е р и е . В к а ч е с т в е о т в е т с т в е н н о г о л и ц а п р а в и т е л ь с т в а я п р и н о ш у и з в и н е н и я " , - с к а з а л И с и б а в о т в е т н а в о п р о с д е п у т а т а г л а в н о й о п п о з и ц и о н н о й К о н с т и т у ц и о н н о - д е м о к р а т и ч е с к о й п а р т и и Х и р о с и К а м и и .

Выступившие также министр экономики, торговли и промышленности страны Ёдзи Муто и министр по делам Окинавы и "северных территорий", как в Японии называют российские южные Курильские острова, Ёситака Ито признались, что были удивлены, когда услышали об этих высказываниях.

Задавший вопрос Хироси Камия выступил с просьбой к правительству не допустить повторения таких высказываний со стороны чиновников, поскольку они ранят бывших японских жителей Курил. Он также выразил обеспокоенность, что они могут быть восприняты как неверный сигнал, и оказать негативное влияние на внешнюю политику в отношении России.

Суть скандала

В январе в Токио прошел симпозиум, посвященный теме выбора места для утилизации радиоактивных отходов с японских АЭС. В ходе сессии вопросов и ответов один из гостей симпозиума озвучил идею договориться с РФ о передаче японской стороне четырех Курильских островов на условии совместного создания там зоны захоронения ядерных отходов.

Принимавшие участие в конференции чиновники Японской организации по управлению ядерными отходами и Управления природных ресурсов и энергетики страны положительно оценили идею. Один из них назвал ее "прекрасным, хоть и трудноосуществимым предложением", а другой подчеркнул, что такое решение проблемы утилизации ядерных отходов "убьет одним камнем сразу несколько птиц".

Высказывания чиновников вызвали негативную реакцию у властей граничащей с РФ префектуры Хоккайдо, к которой, согласно официальной японской позиции, относятся "северные территории". Они называли заявления безрассудными и неприемлемыми, выразив ведомствам протест. Позднее оба чиновника принесли извинения за свои слова, назвав их необдуманными.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора. Москва также вышла из переговоров с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление для Японии действия статуса партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.