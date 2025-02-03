Завершение украинского кризиса остается одной из самых обсуждаемых тем. Вот только, если в предыдущие недели все гадали когда ждать переговоров, то главной темой этой недели стал вопрос - как и с кем говорить. Заявления Владимира Путина, сделанные во вторник, все расставили по своим местам - подписывать что-либо персонально с Зеленским просто невозможно.

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« Е с л и с е й ч а с м ы н а ч н е м в е с т и п е р е г о в о р ы , т о о н и б у д у т н е л е г и т и м н ы м и . З д е с ь е с т ь - я о б э т о м н е г о в о р и л - п р о б л е м а . П о ч е м у ? П о т о м у ч т о , к о г д а н ы н е ш н и й г л а в а р е ж и м а - т а к с е г о д н я т о л ь к о е г о м о ж н о н а з ы в а т ь - п о д п и с ы в а л э т о т у к а з , о н б ы л л е г и т и м н ы м п р е з и д е н т о м о т н о с и т е л ь н о . А т е п е р ь - т о о н н е м о ж е т е г о о т м е н и т ь , п о т о м у ч т о о н н е л е г и т и м н ы й . В о т ф и ш к а - т о в ч е м , з а с а д а в ч е м , л о в у ш к а » , - з а я в и л Путин.

И это не просто бюрократические нюансы - документ, который предстоит подписать - не формальность, это страховка на случай, если Запад и Киев снова решат сделать вид, что ничего никому не обещали. И потому лазеек для западных юристов оставлять нельзя.

« Э т о о ч е н ь с е р ь е з н ы й в о п р о с , к о т о р ы й д о л ж е н г а р а н т и р о в а т ь б е з о п а с н о с т ь и Украины, и России на серьезную, длительную историческую перспективу и здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено, но в соответствии с Конституцией Украины, президента Украины. Даже в условиях военного предложения он не имеет права на продление своих полномочий. Право на продление полномочий имеет только орган представительной власти - только Рада, то есть парламент страны. У президента только пять лет и больше ничего, дальше его полномочия передаются председателю Рады», - заявил Путин.

Для того чтобы понять, насколько велик риск нового обмана - достаточно вспомнить заявление Зеленского, сделанное на прошлой неделе. Глава киевского режима сказал, что подписал запрет на ведение переговоров, когда российские войска стояли под Киевом - якобы, иного выхода не было. На самом деле свой указ Зеленский издал через полгода после отвода наших войск от Киева. Переговоры о прекращении военных действий, как напомнил Путин, стартовали практически сразу же после начала СВО. Россия предложила Украине полное прекращение огня в обмен на вывод войск из ЛНР и ДНР, и признание решения Крыма вернуться в состав России.

« В к о н ц е м а р т а м ы п о л у ч и л и б у м а г у и з Киева за подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. И это состоялось 15 апреля. До этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что Украине невозможно подписывать мирный договор с пистолетом у виска и нужно отвести войска от Киева», - заявил Путин.

Для того, чтобы избежать кровопролития и выйти на разумный диалог, Россия начала отвод войск. К апрелю были достигнуты договоренности по мирному соглашению.

« В ц е л я х п о в ы ш е н и я в з а и м н о г о д о в е р и я и с о з д а н и я н е о б х о д и м ы х у с л о в и й д л я д а л ь н е й ш е г о в е д е н и я п е р е г о в о р о в , д о с т и ж е н и я к о н е ч н о й ц е л и с о г л а с о в а н и я , п о д п и с а н и я в ы ш е у к а з а н н о г о д о г о в о р а п р и н я т о р е ш е н и е к а р д и н а л ь н о , в р а з ы с о к р а т и т ь а к т и в н о с т ь н а К и е в с к о м н а п р а в л е н и и и Ч е р н и г о в с к о м н а п р а в л е н и и » , - з а я в и л з а м е с т и т е л ь м и н и с т р а о б о р о н ы Р о с с и и Александр Фомин.

Уже к 15 апреля Стамбульские соглашения были оформлены в виде договора. В тот же день Москва передала в Киев, что готова этот договор подписать. И в этот момент Киев берет недельную паузу с формулировкой «нужно посоветоваться с западными партнерами».

« К а к и з в е с т н о , п р и е х а л господин Джонсон — тогда премьер-министр Великобритании - наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином Байденом - и уговорил украинцев продолжать войну. Этого никто не скрывает», - заявил Путин.

В том, что предложение продолжить воевать исходило именно от западных спонсоров украинского конфликта - признавались и западники, и сами украинцы. Один из главных участников переговорного процесса, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде, Давид Арахамия - признался, что переговоры с самого начала были лишь попыткой затянуть время…

« К о г д а м ы п р и е х а л и и з Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать», - заявил Арахамия.

Единственное обещание, про которое не забыл Зеленский, было дано Борису Джонсону три года назад, еще до СВО - киевский главарь кивает в ответ на слова Джонсона о том, что Киев должен воевать до последнего украинца.

« С а м о е л у ч ш е е , ч т о м ы м о ж е м с д е л а т ь э т о д о н е с т и г р а ж д а н а м Р о с с и и , ч т о у к р а и н ц ы б у д у т б о р о т ь с я д о п о с л е д н е й к а п л и к р о в и » , - з а я в и л Джонсон.

Но в этом слепом подчинении Западу кроется и главная слабость киевского режима. Стоит Западу перекрыть денежный поток - и Зеленский исчезнет, ждать трибунала. А уж найти кого-то, у кого полномочий для подписания бумаг больше, чем у Зеленского - не сложно.

« О н и ж е н е м о г у т с у щ е с т в о в а т ь , е с л и п р е к р а т я т с я д е н ь г и и в ш и р о к о м с м ы с л е г о в о р я , п а т р о н ы . В с е з а к о н ч и т с я ч е р е з м е с я ц - п о л т о р а , д в а . В э т о м с м ы с л е с у в е р е н и т е т Украины нулевой, поэтому если есть желание у их западных спонсоров добиться мира - путь очень простой- есть желание, пожалуйста. И тогда они найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера», - заявил Путин.

В администрации Трампа сегодня подсчитывают убытки от решений Байдена.

« З а п о с л е д н и е ч е т ы р е г о д а в а д м и н и с т р а ц и и Б а й д е н а т р а т и л и д е н ь г и , к а к п ь я н ы е м а т р о с ы . Э т о и с т а л о п р и ч и н о й к р и з и с а в с т р а н е » , - з а я в и л а пресс-секретарь Белого Дома Каролайн Левитт.

Украина разрушена, с каждым днем теряет все больше территорий, а деньги Штатов - выброшены на ветер. Госсекретарь США Марко Рубио призывает американцев открыть глаза - их надули и обокрали.

« Т у т и м е л м е с т о и о б м а н : н а м к а к - т о у д а л о с ь у б е д и т ь л ю д е й , ч т о Украина могла не только победить, но и уничтожить Россию и вернуться к тому, какой она была в 2012 или 2014 году. В результате то, о чем просят последние полтора года — финансировать тупиковую ситуацию, затяжной тупик, в котором люди продолжают страдать. Украина оказалась отброшенной на 100 лет, ее энергетика уничтожена. Кому-то придется платить за ее восстановление», - заявил Рубио.

Теперь США, выполняя предвыборные обещания вернувшегося в Белый дом Дональда Трампа, сконцентрировались на себе и на 90 дней заморозила все внешние проекты. Оказалось, что Украина зависима от американских денег по всем статьям. Посыпался информационный фронт незалежной - 90 процентов всех независимых украинских СМИ финансировались американцами.

Но основные траты приходились на оружие. И Зеленский уже поспешил назначить виновного. Против министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело. Ему вменяют создание схемы, через которую отмывались деньги, предназначенные для снабжения армии и тыла. Про то, что Умеров - ставленник Зеленского, на Украине молчат.

Почувствовав запах крови загибающегося Зеленского, городской голова Киева - Виталий Кличко обвинил Зеленского в попытке отобрать его долю западных денег.

« Л ю д и и з в а ш е г о о к р у ж е н и я з а н и м а ю т с я п о л и т и ч е с к и м и и н т р и г а м и . И э т и п р о ц е с с ы с т а н о в я т с я к р и т и ч е с к и м и . . . В Киеве предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление», - заявил Кличко.

Мир Зеленского рушится, как и фронт ВСУ. По данным Минобороны РФ - в последние полгода ВСУ теряют по 50 тысяч личного состава каждый месяц, а набрать успевают лишь около 30 тысяч мобилизованных. Более того, из украинской армии уже дезертировали 100 тысяч человек. И на этом фоне Зеленский в интервью для газеты Il Foglio снова начал сожалеть, что Будапештский меморандум вынудил Украину отказаться от ядерного оружия.

« Э т о б ы л о т у п о , а б с о л ю т н о т у п о , н е л о г и ч н о и о ч е н ь б е з о т в е т с т в е н н о т а к м е н я т ь . Н а Украину тогда влияли большие страны, большие экономики. Им было непросто отказать», - заявил Зеленский.

Стрелки символических «Часов Судного дня» установили на 89 секунд до ядерной полуночи. Это самое близкое положение за все 78 лет их существования. Перевод часов Судного дня - отражение напряженности в мире. Причем, поводы для опасений действительно есть. Такер Карлсон, например, заявил о том, что у администрации Байдена были намерения «убить Путина», якобы так Белый дом решил отвлечь страну от внутриполитических проблем, создавая «защитный экран из хаоса».

« Т о н и Б л и н к е н т а к у п о р н о д о б и в а л с я р е а л ь н о й в о й н ы , н а п р и м е р , п ы т а я с ь у б и т ь Путина. А такие попытки у администраци Байдена были: они пытались убить Путина», - заявил Карлсон.

Российская реакция на это выступление была незамедлительной. Председатель Государственной Думы, Вячеслав Володин тут же потребовал проверить слова Карлсона.

« М ы д о л ж н ы о т н е с т и с ь к э т о м у с е р ь е з н о . Т е м б о л е е м ы в и д и м б ы л о п о к у ш е н и е н а Трампа, премьер-министра Словакии, была попытка покушения на Орбана - предотвратили и все это вокруг администрации Байдена и его приспешников. Пускай докажут, что это страна - демократия, пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит- это демократия. Мы относимся к этому серьезно и сделаем все, чтобы защитить президента нашей страны потому что мы такие вызовы угрозы рассматриваем, как угроза нашей стране», - заявил Володин.

Тем временем, ближайшие соседи Украины уже заговорили о дележе территорий, которые останутся сегодняшней украинской власти. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что считает Украину вымышленным государством, которое будет разделено на части между соседними странами.

« У н а с е с т ь С е в е р н а я Б у к о в и н а - и н т е р е с . У н а с е с т ь Б у д ж а к , у н а с е с т ь С е в е р н ы й М а р а м у р е ш . В е р н о ? О т б ы в ш е г о , к а к е г о т а м н а з ы в а л и , З а к а р п а т ь я ! О с т а н е т с я т а к ж е ч а с т ь у в е н г р о в , Л ь в о в о с т а н е т с я у п о л я к о в » , - з а я в и л Д ж о р д ж е с к у .

Вопрос об исторической принадлежности многих украинских территорий совсем не нов, напомнил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. И очевидно, что он еще не раз будет выноситься на обсуждение. Как заявил Сергей Нарышкин - прежде всего свое мнение должны высказать ученые-историки.

« З н а е т е , э т о т а к о й с е р ь е з н ы й в о п р о с , к о т о р ы й и м е е т о ч е н ь г л у б о к у ю п р е д ы с т о р и ю . Я к а к р а з с к о л л е г а м и - и с т о р и к а м и в Р о с с и й с к о м и с т о р и ч е с к о м о б щ е с т в е п р е д л о ж и л о б с у д и т ь в о т э т у т е м у , н о с и с т о р и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я . И м ы о б я з а т е л ь н о э т о с д е л а е м . И п о п р о б у е м п р и г л а с и т ь и с т о р и к о в и з д р у г и х с т р а н , и з Польши, из Венгрии, из Словакии», - заявил Нарышкин.

Но это пока все исторические параллели. Что будет с Украиной дальше - зависит от того, как быстро Зеленского снимут с оккупированного им президентского кресла. Он сам накануне признался - США говорят только с серым кардиналом Киева - Андреем Ермаком. Зеленского - игнорируют. Но он не перестает надеяться на разговор с Трампом.

« У н а с б ы л о н е с к о л ь к о к о н т а к т о в н а у р о в н е е г о с п е ц и а л ь н о г о п о с л а н н и к а К е л л о г а , с о в е т н и к а п о н а ц б е з о п а с н о с т и У о л ц а , а т а к ж е в и ц е - п р е з и д е н т а , к о т о р ы й к о н т а к т и р о в а л с м о и м г л а в н ы м с о в е т н и к о м , г л а в о й о ф и с а . Б о л е е п о д р о б н ы е с о г л а ш е н и я м о г у т б ы т ь м е ж д у м н о й и п р е з и д е н т о м Трампом», - заявил Зеленский.

Впрочем, не факт, что Зеленский до этого разговора дотянет.

Агентство Reuters накануне сообщило, что США уже направили Киеву требование как можно скорее провести президентские и парламентские выборы. А представитель Трампа по Украине Кит Келлог вновь обозначил временные рамки - на решение вопроса по Украине Вашингтон заложил сто дней.