Стармер намерен призвать ЕС усилить санкционное давление на Россию

Британский премьер Кир Стармер 3 февраля во время неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовёт европейских политиков продолжать оказывать санкционное давление на Россию.

« Я з д е с ь д л я т о г о , ч т о б ы р а б о т а т ь в м е с т е с н а ш и м и е в р о п е й с к и м и п а р т н ё р а м и н а д п р о д о л ж е н и е м о к а з а н и я д а в л е н и я » , — п е р е д а ё т е г о с л о в а РИА Новости.

Отмечается, что санкционное давление будет направлено на доходы от продажи энергоносителей и компании, связанные с ракетными заводами.

Ранее сообщалось, что производители удобрений из государств, входящих в ЕС, выступают за повышение пошлин на российский импорт.