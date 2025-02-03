Стармер намерен призвать ЕС усилить санкционное давление на Россию

Британский премьер Кир Стармер 3 февраля во время неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе призовёт европейских политиков продолжать оказывать санкционное давление на Россию.

Стармер намерен призвать ЕС усилить санкционное давление на Россию
© РИА Новости
«Я здесь для того, чтобы работать вместе с нашими европейскими партнёрами над продолжением оказания давления», передаёт его слова РИА Новости.

Отмечается, что санкционное давление будет направлено на доходы от продажи энергоносителей и компании, связанные с ракетными заводами.

Ранее сообщалось, что производители удобрений из государств, входящих в ЕС, выступают за повышение пошлин на российский импорт.

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