NYP: Канада и Мексика вводят ответные пошлины в отношении США

Власти Канады и Мексики оперативно ответили американскому лидеру Дональду Трампу, который ввел пошлины на их товары, аналогичными мерами.

Об этом пишет New York Post.

«Ответная реакция последовала мгновенно: Мексика и Канада <...> быстро отреагировали введением собственных пошлин», — заявляют журналисты.

В публикации упоминается, что граждане США могут столкнуться с ростом цен на фрукты, мясо, бензин, машины и электронику.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что обсудит своё решение о введении пошлин с канадскими и мексиканскими властями.

Немецкий вице-канцлер и министр экономики от «Зелёных» Роберт Хабек предупредил, что государства Европы будут готовы ввести ответные пошлины против Соединённых Штатов.