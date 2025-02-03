Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Об этом американский лидер написал в воскресенье в социальной сети Truth Social.

" В Ю ж н о й А ф р и к е к о н ф и с к у ю т з е м л ю и о ч е н ь п л о х о о б р а щ а ю т с я с о п р е д е л е н н ы м и к л а с с а м и н а с е л е н и я . Э т о с к в е р н а я с и т у а ц и я , о к о т о р о й р а д и к а л ь н ы е л е в ы е С М И н е х о т я т д а ж е у п о м и н а т ь " , - н а п и с а л о н .

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"Как минимум массовое нарушение прав человека происходит у всех на виду. Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать. Кроме того, я прекращу любое дальнейшее финансирование ЮАР до тех пор, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации", - резюмировал Трамп.