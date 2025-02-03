США запланировали контакты с Россией и Украиной

Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
"У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", — отметил он. По словам главы Белого дома, выходные выдались напряженными, и "дискуссии проходят довольно успешно".
1 февраля Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение "значительных" результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало. 29 января Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.
Кроме того, российский лидер сообщал, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По словам Путина, это "очень серьезный вопрос", который должен гарантировать безопасность и Украины, и России "на серьезную, длительную и историческую перспективу".