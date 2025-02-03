США запланировали контакты с Россией и Украиной

Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

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" У н а с з а п л а н и р о в а н ы в с т р е ч и и п е р е г о в о р ы с р а з л и ч н ы м и с т о р о н а м и , в к л ю ч а я У к р а и н у и Р о с с и ю " , — о т м е т и л о н . П о с л о в а м г л а в ы Б е л о г о д о м а , в ы х о д н ы е в ы д а л и с ь н а п р я ж е н н ы м и , и " д и с к у с с и и п р о х о д я т д о в о л ь н о у с п е ш н о " .

1 февраля Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение "значительных" результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало. 29 января Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Кроме того, российский лидер сообщал, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По словам Путина, это "очень серьезный вопрос", который должен гарантировать безопасность и Украины, и России "на серьезную, длительную и историческую перспективу".