Трамп: урегулирование ситуации с Панамским каналом возможно без участия военных

Урегулирование ситуации с Панамским каналом возможно без привлечения американских военных. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

" Я н е д у м а ю , ч т о в Панаме понадобятся войска . 70% вывесок на Панамском канале были написаны на китайском. Это неправильно, он не предназначался для Китая, этого не следовало делать", — сказал глава Белого дома.

24 января экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что идея Трампа о возможном военном пути возвращения Панамского канала в распоряжение США провальна, поскольку это сыграет на руку как России, так и Китаю. Кроме того, бывший военный указал, что подобное решение испортит имидж Вашингтона.

31 января спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне заявил, что американская администрация считает Панамский канал "стратегическим активом", который не может находиться под контролем Китая.