В Пхеньяне заявили, что США остаются враждебными к КНДР
Политика США по отношению к КНДР остается враждебной вне зависимости от смены администраций. Об этом заявил официальный представитель МИД КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Поводом для заявления стал комментарий нового государственного секретаря США Марко Рубио, который в одном из интервью назвал КНДР "государством-изгоем". В Пхеньяне посчитали эти слова провокационными и противоречащими "принципам международного права, в основе которых - уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела".
"Враждебные слова того, кто вершит внешней политикой США, еще раз подтвердили враждебную политику США в отношении КНДР, которая совсем не меняется", - заявил дипломат КНДР.
"Мы не только не потерпим никакие провокации со стороны США, которые всегда были и будут враждебны к КНДР, но и, как обычно, примем жесткие ответные меры", - добавили в МИД.
"С учетом политических склонностей Рубио и закоренелой антипатии США к КНДР во вздоре госсекретаря нет ничего нового. Напротив, было бы удивительно, если бы он сказал что-то хорошее про КНДР", - сказал официальный представитель.
По его словам, комментарий Рубио также показывает "неверный взгляд новой администрации США" на отношения с народной республикой.
Южнокорейские СМИ отмечают, что это первая публичная реакция КНДР на заявления новой американской администрации.
20 января президент США Дональд Трамп назвал КНДР ядерной державой и предположил, что руководитель народной республики Ким Чен Ын будет рад его возвращению в Белый дом. Это вызвало обсуждение возможности возобновления дипломатических контактов между Трампом и Ким Чен Ыном.