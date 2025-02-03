В Пхеньяне заявили, что США остаются враждебными к КНДР

Политика США по отношению к КНДР остается враждебной вне зависимости от смены администраций. Об этом заявил официальный представитель МИД КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне заявили, что США остаются враждебными к КНДР
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Поводом для заявления стал комментарий нового государственного секретаря США Марко Рубио, который в одном из интервью назвал КНДР "государством-изгоем". В Пхеньяне посчитали эти слова провокационными и противоречащими "принципам международного права, в основе которых - уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела".

"Враждебные слова того, кто вершит внешней политикой США, еще раз подтвердили враждебную политику США в отношении КНДР, которая совсем не меняется", - заявил дипломат КНДР.

"Мы не только не потерпим никакие провокации со стороны США, которые всегда были и будут враждебны к КНДР, но и, как обычно, примем жесткие ответные меры", - добавили в МИД.

"С учетом политических склонностей Рубио и закоренелой антипатии США к КНДР во вздоре госсекретаря нет ничего нового. Напротив, было бы удивительно, если бы он сказал что-то хорошее про КНДР", - сказал официальный представитель.

По его словам, комментарий Рубио также показывает "неверный взгляд новой администрации США" на отношения с народной республикой.

Южнокорейские СМИ отмечают, что это первая публичная реакция КНДР на заявления новой американской администрации.

20 января президент США Дональд Трамп назвал КНДР ядерной державой и предположил, что руководитель народной республики Ким Чен Ын будет рад его возвращению в Белый дом. Это вызвало обсуждение возможности возобновления дипломатических контактов между Трампом и Ким Чен Ыном.

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