Хакеры взломали личную электронную почту Стармера в 2022 году

Хакеры взломали личную электронную почту премьер-министра Великобритании Кира Стармера в 2022 году. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на книгу Get In журналистов Патрика Магуайра и Гэбриела Погранд. Публицисты отметили, что после взлома Стармер сменил свой личный электронный адрес.

© Газета.Ru

При этом, по данным авторов, британские спецслужбы полагали, что за взломом почты могут стоять хакеры, связанные с Россией. Стармер стал премьер-министром Великобритании в июле 2024 года после победы Лейбористской партии на парламентских выборах над правящей Консервативной партией. Оппозиционные лейбористы получили свыше 400 мандатов в нижней палате законодательного органа Соединенного Королевства, обеспечив себе место премьера и возможность сформировать правительство.

При этом консерваторы находились у власти последние 14 лет. 1 февраля министерский реестр пожертвований показал, что Стармер не захотел оставить себе подаренные президентом США Дональдом Трампом две бейсболки с его автографами. Их стоимость превышает лимит в £140.