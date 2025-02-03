Британия намерена работать над новыми санкциями против РФ

Правительство Великобритании будет работать со странами Евросоюза над введением новых энергетических санкций против РФ. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, распространенном в преддверии его участия в неформальном саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе 3 февраля.
"Я здесь, чтобы работать с нашими европейскими партнерами над поддержанием [санкционного] давления [на российскую экономику], направленного на доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы [РФ], чтобы сокрушить военную машину [президента России Владимира] Путина. Потому что в конечном итоге именно это вместе с нашей военной помощью [Украине] приблизят мир", - сказал глава британского правительства.
С начала Россией специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Великобритания внесла в антироссийский черный список более 1,9 тыс. физических и юридических лиц, в том числе более 100 судов для транспортировки российских энергоносителей.
В канцелярии на Даунинг-стрит указали, что Стармер также планирует обсудить в Брюсселе укрепление отношений между Великобританией и ЕС в сфере безопасности и обороны. В частности, Лондон заинтересован в повышении уровня взаимодействия по борьбе с нелегальными мигрантами.