Британия намерена работать над новыми санкциями против РФ

Правительство Великобритании будет работать со странами Евросоюза над введением новых энергетических санкций против РФ. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, распространенном в преддверии его участия в неформальном саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе 3 февраля.

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" Я з д е с ь , ч т о б ы р а б о т а т ь с н а ш и м и е в р о п е й с к и м и п а р т н е р а м и н а д п о д д е р ж а н и е м [ с а н к ц и о н н о г о ] д а в л е н и я [ н а р о с с и й с к у ю э к о н о м и к у ] , н а п р а в л е н н о г о н а д о х о д ы о т э н е р г о н о с и т е л е й и к о м п а н и и , с н а б ж а ю щ и е р а к е т н ы е з а в о д ы [ Р Ф ] , ч т о б ы с о к р у ш и т ь в о е н н у ю м а ш и н у [ п р е з и д е н т а Р о с с и и В л а д и м и р а ] Путина. Потому что в конечном итоге именно это вместе с нашей военной помощью [Украине] приблизят мир", - сказал глава британского правительства.

С начала Россией специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Великобритания внесла в антироссийский черный список более 1,9 тыс. физических и юридических лиц, в том числе более 100 судов для транспортировки российских энергоносителей.

В канцелярии на Даунинг-стрит указали, что Стармер также планирует обсудить в Брюсселе укрепление отношений между Великобританией и ЕС в сфере безопасности и обороны. В частности, Лондон заинтересован в повышении уровня взаимодействия по борьбе с нелегальными мигрантами.