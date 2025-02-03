Германия заявила о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США

Вице-канцлер Германии и министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что страны Европы готовы ввести пошлины против США, если американский лидер Дональд Трамп обложит пошлинами товары из Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

« М ы р а з ъ я с н и м э т о а м е р и к а н ц а м : в а м т о ж е е с т ь ч т о т е р я т ь . Н о е с л и э т о н е с р а б о т а е т , м ы н е м о ж е м п о з в о л и т ь , ч т о б ы н а м и п о м ы к а л и » , — с к а з а л о н . Х а б е к т а к ж е п о д ч е р к н у л , ч т о н е м е ц к а я э к о н о м и к а я в л я е т с я с а м о й у я з в и м о й в Е в р о п е .

Ранее Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США.

Белый дом также ранее подтвердил планы американского лидера ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая. Они вступили в силу с 1 февраля.