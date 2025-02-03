Панама прекратит участие в китайской инициативе

Панама прекратит участие в совместной с Китаем инициативе «Один пояс — один путь», рассматривается вопрос досрочного расторжения соглашения. Об этом заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с госсекретарем США Марко Рубио, слова главы государства приводит РИА Новости.

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