ХАМАС планирует запросить у России помощь для смягчения кризиса в Газе

Во время визита в Москву делегация палестинского движения ХАМАС планирует попросить у России оказать содействие для снижения последствий гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве движения.

" М ы п р о и н ф о р м и р у е м р о с с и й с к и х д р у з е й о п о с л е д н и х с о б ы т и я х , с в я з а н н ы х с п р е к р а щ е н и е м о г н я в [ с е к т о р е Г а з а ] и р е а л и з а ц и е й с о г л а ш е н и я " , — с к а з а л и с т о ч н и к .

По словам источника, делегация ХАМАС также планирует представить "свою оценку этого соглашения". 3 февраля делегация ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро Мусой Абу-Марзуком планирует посетить Москву. По предварительным данным, у представителей движения запланированы переговоры в Министерстве иностранных дел России.

24 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. В российском ведомстве также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.