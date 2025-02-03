ХАМАС планирует запросить у России помощь для смягчения кризиса в Газе

Во время визита в Москву делегация палестинского движения ХАМАС планирует попросить у России оказать содействие для снижения последствий гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве движения.
"Мы проинформируем российских друзей о последних событиях, связанных с прекращением огня в [секторе Газа] и реализацией соглашения", — сказал источник.
По словам источника, делегация ХАМАС также планирует представить "свою оценку этого соглашения". 3 февраля делегация ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро Мусой Абу-Марзуком планирует посетить Москву. По предварительным данным, у представителей движения запланированы переговоры в Министерстве иностранных дел России.
24 января замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком судьбу удерживаемых в секторе Газа россиян. В российском ведомстве также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.