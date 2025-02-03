Минобразования США отправило в отпуск прошедших курсы инклюзивности

Министерство образования США отправило в оплачиваемый отпуск сотрудников, которые посещали курсы по разнообразию и инклюзивности. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники. По данным канала, подобная мера стала частью кампании президента США Дональда Трампа по борьбе с программами разнообразия, равенства и инклюзивности. Журналисты отметили, что в настоящее время в отпуск отправили 55 человек.

При этом их число будет расти, отметили авторы. Телеканал обратил внимание, что во время первого президентского срока Трампа сотрудники ведомства посещали "курсы по вопросам разнообразия с подачи экс-министра образования Бетси Девос".

" Э т о в ы г л я д и т т а к , с л о в н о о н и з а м а н и в а ю т л ю д е й в л о в у ш к у , п о с к о л ь к у о н и р е к о м е н д о в а л и л ю д я м п р о х о д и т ь э т и т р е н и н г и , а т е п е р ь , в е р о я т н о , и с п о л ь з у ю т э т о в к а ч е с т в е п о в о д а о т п р а в и т ь л ю д е й в а д м и н и с т р а т и в н ы й о т п у с к " , — с к а з а л а т е л е к о м п а н и и г л а в а о д н о г о и з о т д е л е н и й А м е р и к а н с к о й ф е д е р а ц и и г о с у д а р с т в е н н ы х с л у ж а щ и х Ш е р и я С м и т .

Трамп после вступления в должность сразу издал указы, запрещающие разнообразие, равенство и инклюзивность в правительстве, а также указ, признающий два пола — мужской и женский.