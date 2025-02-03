Минобразования США отправило в отпуск прошедших курсы инклюзивности

Министерство образования США отправило в оплачиваемый отпуск сотрудников, которые посещали курсы по разнообразию и инклюзивности. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники. По данным канала, подобная мера стала частью кампании президента США Дональда Трампа по борьбе с программами разнообразия, равенства и инклюзивности. Журналисты отметили, что в настоящее время в отпуск отправили 55 человек.
При этом их число будет расти, отметили авторы. Телеканал обратил внимание, что во время первого президентского срока Трампа сотрудники ведомства посещали "курсы по вопросам разнообразия с подачи экс-министра образования Бетси Девос".
"Это выглядит так, словно они заманивают людей в ловушку, поскольку они рекомендовали людям проходить эти тренинги, а теперь, вероятно, используют это в качестве повода отправить людей в административный отпуск", — сказала телекомпании глава одного из отделений Американской федерации государственных служащих Шерия Смит.
Трамп после вступления в должность сразу издал указы, запрещающие разнообразие, равенство и инклюзивность в правительстве, а также указ, признающий два пола — мужской и женский.