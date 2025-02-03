Центризбирком Белоруссии утвердит итоги выборов президента страны

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии на своем заседании в понедельник подведет окончательные итоги выборов президента страны, которые состоялись 26 января.

" Г л а в н ы й в о п р о с в п о в е с т к е з а с е д а н и я - и т о г и в ы б о р о в п р е з и д е н т а Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь в 2 0 2 5 г о д у . Н а з а с е д а н и и б у д е т з а с л у ш а н а и н ф о р м а ц и я п р е д с е д а т е л е й о б л а с т н ы х , М и н с к о й г о р о д с к о й к о м и с с и й п о в ы б о р а м п р е з и д е н т а Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь о р е з у л ь т а т а х г о л о с о в а н и я н а т е р р и т о р и и о б л а с т е й и Минска", - отметили в ЦИК Белоруссии.

В соответствии с предварительными результатами выборов, озвученными на следующий день после голосования, действующий президент Александр Лукашенко победил на состоявшихся выборах главы государства, получив поддержку 86,82% от общего числа. Второе место в президентской гонке занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, третье - Олег Гайдукевич - 2,02%, четвертое - Анна Канопацкая - 1,86%, пятое - Александр Хижняк - 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,60% принявших участие в голосовании. Всего в голосовании приняли участие 85,69% избирателей из около 6,9 млн человек, обладающих избирательным правом. Досрочно на выборах проголосовали 41,81% избирателей.

На минувшей неделе областные и Минская городская комиссии утвердили протоколы голосования и передали их ЦИК республики. Согласно их данным, в частности, Лукашенко получил наибольшую поддержку в Могилевской области, где за него проголосовало 92,63% избирателей, наименьшую - в Минске - 79,34% голосов.

Мониторинг выборов

На заседании белорусского ЦИК также будет заслушана информация о международном наблюдении за выборами и о работе Центра общественного наблюдения.

Мониторинг президентских выборов осуществляли свыше 44 тыс. национальных наблюдателей, из которых свыше 35 тыс. - представители общественных объединений и политических партий. Также за ходом выборов следили почти 500 международных наблюдателей. Как отметили в организованном на период выборов Центре общественного наблюдения, "нарушений при подсчете голосов выявлено не было". Наблюдатели также проинформировали, что "были единичные случаи, когда граждане-избиратели провоцировали членов избирательных комиссий, нарушали общественный порядок, но комиссии реагировали в соответствии с законодательством".

Международные наблюдатели, большинство из которых представляли миссию от СНГ, также не обнаружили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. "Выборы президента Республики Беларусь проведены в полном соответствии с конституцией и избирательным кодексом, были свободными, прозрачными, конкурентными и соответствовали принципам проведения демократических выборов. Выборы обеспечили право граждан Республики Беларусь на свободное волеизъявление", - заявил ранее глава миссии, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Ранее представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказались приехать для наблюдения за выборами, посчитав запоздалым приглашение белорусской стороны. Европарламент заранее порекомендовал Евросоюзу не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии. Председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко назвал это прямым вмешательством в электоральный суверенитет и указал на ангажированность депутатов Европарламента. Министр иностранных дел Максим Рыженков сказал, что попытки Евросоюза вмешаться в выборы президента Белоруссии не повлияли на желание белорусов проголосовать.