Зеленский заявил, что Украина как никогда близка к миру

Украина как никогда близка к миру спустя три года после начала конфликта с Россией. Соответствующее заявление опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

" М ы д е л а е м в с е , ч т о б ы п р и б л и з и т ь м и р . И с е г о д н я м ы , к а к н и к о г д а з а э т и т р и г о д а в о й н ы , б л и з к и к н е м у " , — н а п и с а л З е л е н с к и й .

По его словам, украинские власти продолжают предпринимать максимальные усилия для достижения стабильности. До этого Зеленский сообщил, что время для контактов с РФ по урегулированию конфликта придет после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. По мнению украинского политика, этого "хотят все в Европе".

Он отметил, что хотел бы видеть за столом переговоров США, Украину, РФ и Евросоюз, что было бы справедливо и эффективно. При этом лидер не знает, получится ли реализовать такой сценарий, и призвал не позволять российской стороне взять контроль над ситуацией.

Накануне Трамп вновь заявил о намерении провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение "значительных" результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.