Европа готова к ответным пошлинам в отношении США

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры от "зеленых" Роберт Хабек заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики приведут к росту инфляции в США, и отметил, что Европа готова к ответным мерам.

" К а к е в р о п е й ц ы , м ы г о т о в ы к о т в е т н ы м п о ш л и н а м " , - с к а з а л Х а б е к н а м е р о п р и я т и и , о р г а н и з о в а н н о м г а з е т о й Kölner Stadt-Anzeiger.

" А м е р и к а н ц ы д о л ж н ы з н а т ь : э т о о ч е н ь п л о х а я а л ь т е р н а т и в а " , - д о б а в и л о н .

В ЕС отреагировали на введение пошлин со стороны США

При этом глава Минэкономики Германии подчеркнул, что тарифы приведут к росту инфляции, в том числе для потребителей и компаний в США.

" М ы д а д и м п о н я т ь а м е р и к а н ц а м : в а м т о ж е е с т ь ч т о т е р я т ь . Н о е с л и э т о н е с р а б о т а е т , т о м ы н е м о ж е м п о з в о л и т ь с о б о й п о м ы к а т ь " , - р е з ю м и р о в а л Х а б е к .

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил о последствиях введенных США пошлин для мировой торговли.

" Г л о б а л ь н ы й о б м е н т о в а р а м и и с ы р ь е м о к а з а л с я и с т о р и е й б о л ь ш о г о у с п е х а , к о т о р а я о б е с п е ч и л а п р о ц в е т а н и е в с е м н а м " , - з а я в и л о н ж у р н а л и с т а м н а в с т р е ч е с п р е м ь е р - м и н и с т р о м В е л и к о б р и т а н и и К и р о м С т а р м е р о м .

" В о т п о ч е м у в а ж н о , ч т о б ы м ы н е р а з д е л я л и м и р с е й ч а с м н о г о ч и с л е н н ы м и т а м о ж е н н ы м и б а р ь е р а м и , а с д е л а л и э т о т о б м е н т о в а р а м и и у с л у г а м и в о з м о ж н ы м и в б у д у щ е м " , - з а м е т и л к а н ц л е р Ф Р Г .

Отвечая на вопрос о возможных европейских контрмерах, Шольц сказал, что ЕС является сильным экономическим пространством и имеет "свои собственные варианты действий".

Трамп в субботу подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.