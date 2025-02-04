Власти КНДР поздравили Лукашенко с победой на выборах

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

« П о з д р а в л я ю В а с с п е р е и з б р а н и е м н а п о с т П р е з и д е н т а Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь » , — з а я в и л о н .

В своем обращении Ким Чен Ын выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между странами, которое будет базироваться на интересах граждан.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии в понедельник, 3 февраля, утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Согласно принятому на заседании постановлению ЦИК, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 26 января 2025 года.

Президент России Владимир Путин назвал победу Лукашенко убедительной. Он подчеркнул, что за последнее время Москва и Минск сделали многое для упрочения двусторонних связей, и выразил надежду на продолжение работы в этом направлении.