Финляндия готовит решения по поводу российских беженцев

Финская миграционная служба сообщила о накопившемся портфеле из почти 600 заявлений на предоставление убежища от граждан России. Об этом говорится в публикации Yle.

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Как отмечается, рассмотрение некоторых ходатайств затянулось более чем на два года. В настоящее время ведомство сосредоточило усилия на рассмотрении заявок, ожидающих решения более шести месяцев, планируя завершить обработку до конца апреля.

Специальный генеральный инспектор службы Эппу Оджалы указывает на значительную долю заявлений от россиян, которые боятся мобилизации и службы в армии. С момента объявления мобилизации в сентябре 2022 года поступило более 1300 заявок, из которых 740 — от мужчин.

Оджалы подчеркивает, что сама по себе угроза отправки на фронт не гарантирует автоматического предоставления убежища, решение принимается на основе оценки индивидуальных рисков преследования в случае отказа от службы, с учетом критериев, установленных справочником ООН по беженцам.

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По данным ведомства, в 2024 году статус политического беженца получили 160 россиян, временную защиту — 22 человека, а 236 отказали в предоставлении убежища. Из более чем 11 тысяч поданных заявлений на вид на жительство, 717 россиян получили отрицательные решения. Кроме того, 575 граждан России получили постановления о депортации или выдворении за пределы страны.

До этого сообщалось, что власти Финляндии могут принять решение о возвращении беженцев с Украины обратно на родину.

Ранее Финляндия установила на границе с РФ бытовки для собеседований с просителями убежища.