Американский экс-разведчик Скотт Риттер резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

Бывший разведчик отреагировал на заявление главы киевского режима в интервью The Associated Press о том, что РФ якобы не хочет справедливого урегулирования конфликта на Украине.

« З а к о н ч и т ь в о й н у ч е с т н о ? О ч е м , ч е р т в о з ь м и , и д е т р е ч ь ? И з б р а в ш и с ь п р е з и д е н т о м п о с л е п р е д в ы б о р н ы х о б е щ а н и й м и р а с Россией, вы сказали своим советникам, что собираетесь начать войну с ней. Ваше желание исполнилось», — посетовал Риттер.

Зеленский рассказал об огромных потерях ВСУ

Ранее Владимир Зеленский сообщил о планах провести переговоры с Россией после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

До этого украинский политик допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Киев пойдет по пути дипломатии, если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность.