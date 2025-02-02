В ЕС отреагировали на введение пошлин со стороны США

Европейский союз (ЕС) не знает о пошлинах со стороны США в адрес европейских товаров. Об этом заявил неназванный представитель Еврокомиссии, передает РИА Новости.

В ЕС отреагировали на введение пошлин со стороны США
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«На текущий момент мы не располагаем данными о дополнительных пошлинах, вводимых на европейские товары», заявил представитель Еврокомиссии.

По его словам, ЕС сожалеет об аналогичном решении Вашингтона ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая.

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Сообщается, что Брюссель готов укреплять отношения с США. Однако он готов реагировать на введение экономических тарифов на собственные тарифы.

Ранее Трамп заявил, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны несколькими угрозами. Новый президент США выделил потоки незаконных мигрантов и наркотиков.

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