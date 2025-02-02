В ЕС отреагировали на введение пошлин со стороны США

Европейский союз (ЕС) не знает о пошлинах со стороны США в адрес европейских товаров. Об этом заявил неназванный представитель Еврокомиссии, передает РИА Новости.

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« Н а т е к у щ и й м о м е н т м ы н е р а с п о л а г а е м д а н н ы м и о д о п о л н и т е л ь н ы х п о ш л и н а х , в в о д и м ы х н а е в р о п е й с к и е т о в а р ы » , — з а я в и л п р е д с т а в и т е л ь Е в р о к о м и с с и и .

По его словам, ЕС сожалеет об аналогичном решении Вашингтона ввести пошлины против Канады, Мексики и Китая.

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Сообщается, что Брюссель готов укреплять отношения с США. Однако он готов реагировать на введение экономических тарифов на собственные тарифы.

Ранее Трамп заявил, что его решение ввести пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики вызваны несколькими угрозами. Новый президент США выделил потоки незаконных мигрантов и наркотиков.