Паника российских туристов в магазинах в Маврикии попала на видео

Из-за ожидания мощного циклона российские туристы стоят в очередях в магазинах Маврикия. Люди стараются запастись продуктами, сообщает Telegram-канал Shot.

Очереди в магазинах Маврикия начали возникать вчера. Туристы опасаются, что не смогут покинуть отели в случае непогоды. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны покупатели с тележками, заполненными продуктами и вещами первой необходимости.

Синоптики помимо циклона обещают сильный ветер уже в понедельник, поэтому туристов просят быть осторожными и не удаляться от гостиниц. На острове могут ввести комендантский час.

« В е т е р б у д е т д у т ь с с е в е р о - в о с т о к а с о с к о р о с т ь ю 2 5 - 3 5 к м / ч с п о р ы в а м и , к о т о р ы е в н е к о т о р ы х р а й о н а х м о г у т д о с т и г а т ь 7 0 к м / ч . М о р е з а р и ф а м и н е с п о к о й н о е , в о л н ы д о с т и г а ю т 3 , 5 м е т р о в . Н е р е к о м е н д у е т с я в ы х о д и т ь в о т к р ы т о е м о р е , а т а к ж е в л а г у н ы » , — с к а з а н о в п р о г н о з е м е т е о с л у ж б ы М а в р и к и я н а б л и ж а й ш и е с у т к и .

В случае грозы населению рекомендуют избегать открытых территорий и выхода в море.

В местном аэропорту периодически задерживаются авиарейсы.