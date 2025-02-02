Паника российских туристов в магазинах в Маврикии попала на видео
Из-за ожидания мощного циклона российские туристы стоят в очередях в магазинах Маврикия. Люди стараются запастись продуктами, сообщает Telegram-канал Shot.
Очереди в магазинах Маврикия начали возникать вчера. Туристы опасаются, что не смогут покинуть отели в случае непогоды. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны покупатели с тележками, заполненными продуктами и вещами первой необходимости.
Синоптики помимо циклона обещают сильный ветер уже в понедельник, поэтому туристов просят быть осторожными и не удаляться от гостиниц. На острове могут ввести комендантский час.
«Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 25-35 км/ч с порывами, которые в некоторых районах могут достигать 70 км / ч. Море за рифами неспокойное, волны достигают 3,5 метров. Не рекомендуется выходить в открытое море, а также в лагуны», — сказано в прогнозе метеослужбы Маврикия на ближайшие сутки.
В случае грозы населению рекомендуют избегать открытых территорий и выхода в море.
В местном аэропорту периодически задерживаются авиарейсы.