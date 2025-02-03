Хиллман: Канада может заменить РФ и обеспечить США ураном

Канада может полностью обеспечивать Соединенные Штаты ураном, заместив в том числе российские поставки. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC News заявила посол Канады в Вашингтоне Кирстен Хиллман.

Дипломат, комментируя введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении Оттавы, подчеркнула, что треть урана на американский рынок поставляется из Канады. Она призвала полностью заменить канадским ураном весь импорт из России. По словам Хиллман, необходимо удвоить объем связей между странами, а не вставать на путь, ведущий к разрыву "прекрасных аспектов" американо-канадских отношений.

Посол предложила укрепить взаимодействие двух стран и в других секторах энергетики, в том числе увеличив поставки в США из Канады нефти и электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях. 2 февраля сообщалось, что канадская провинция Британская Колумбия введет запрет на алкоголь из ряда штатов США в ответ на американские пошлины. 1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.