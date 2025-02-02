Протестующие заблокировали выезд из Тбилиси

Манифестанты, пытающиеся перекрыть выезд и въезд в Тбилиси, вступили в конфликт с полицией. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

В Тбилиси в воскресенье вечером начались столкновения полиции и протестующих вблизи ТЦ Tbilisi Mall. Демонстранты пытаются заблокировать проезжую часть, а правоохранители вытесняют их обратно на тротуары.

Начались аресты. В частности, задержан бывший председатель партии Саакашвили «Единое национальное движение»(ЕНД) Ника Мелия. В соцсетях появились кадры, на которых несколько полицейских ведут Мелию по дороге.

В Тбилиси проходит антиправительственная акция

Также задержан экс-мэр Тбилиси, член ЕНД Гиги Угулава.

На прилегающей к ТЦ территории рассредоточены отряды правоохранителей. Демонстранты перекрыли одну из полос и заняли переходной мост, затруднив движение транспорта.

Накануне в Тбилиси началась очередная протестная акция. Участники требуют провести новые парламентские выборы и освободить задержанных на предыдущих акциях.