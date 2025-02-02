В Турции закрыли 95 небезопасных отелей

В Турции продолжают закрывать отели. В провинции Мугла инспекторы опечатали 95 гостиниц «до полного устранения недостатков». Об этом сообщает NTV со ссылкой на местные власти.

Проверки в гостиницах прошли «в рамках работы по безопасному и устойчивому туризму».

« Б ы л п р о в е д е н а у д и т 5 0 3 о т е л е й и о б ъ е к т о в . 9 5 о т е л е й б ы л и з а к р ы т ы д о п о л н о г о у с т р а н е н и я н е д о с т а т к о в » , — с о о б щ и л и в л а с т и п р о в и н ц и и .

Также были обследованы общежития, молодежные центры и спортивные сооружения. Власти отметили, что инспекции будут продолжены.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле закроют более 250 гостиниц, не имеющих лицензий и нарушающих правила безопасности.

В Анталье также опечатали 50 отелей.

Массовые проверки начались после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая. В местном отеле во время пожара погибли 78 человек.