В Турции закрыли 95 небезопасных отелей
В Турции продолжают закрывать отели. В провинции Мугла инспекторы опечатали 95 гостиниц «до полного устранения недостатков». Об этом сообщает NTV со ссылкой на местные власти.
Проверки в гостиницах прошли «в рамках работы по безопасному и устойчивому туризму».
«Был проведен аудит 503 отелей и объектов. 95 отелей были закрыты до полного устранения недостатков», — сообщили власти провинции.
Также были обследованы общежития, молодежные центры и спортивные сооружения. Власти отметили, что инспекции будут продолжены.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле закроют более 250 гостиниц, не имеющих лицензий и нарушающих правила безопасности.
В Анталье также опечатали 50 отелей.
Массовые проверки начались после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая. В местном отеле во время пожара погибли 78 человек.