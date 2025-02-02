Трамп поставил Канаду перед жестким фактом
Канада должна войти в состав США и стать «заветным 51-м штатом». В обмен на потерю суверенитета канадцы получат меньшие налоги, военную защиту и не будут платить таможенные пошлины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.
В воскресенье Дональд Трамп вновь обратился к теме присоединения Канады к США. В социальной сети Truth Social он написал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады». При этом США не нужно ничего канадского, у американцев есть «неограниченное количество энергии», автомобили и много древесины.
Трамп считает, что без «огромных американских субсидий» Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна.
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«Жестко, но это факт! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом», — заявил американский президент.
Он добавил, что взамен суверенитета канадцы получат «значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту и — никаких таможенных пошлин».
Накануне Трамп подписал указ, вводящий с 4 февраля пошлину на канадские энергоресурсы в размере 10%, на другие товары —25%.
Оттава ответила пошлинами в 25% на американские товары на общую сумму $106,5 млрд. Также не исключены антиамериканские санкционные меры в сфере критических минералов и энергетики.