Трамп поставил Канаду перед жестким фактом

Канада должна войти в состав США и стать «заветным 51-м штатом». В обмен на потерю суверенитета канадцы получат меньшие налоги, военную защиту и не будут платить таможенные пошлины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

В воскресенье Дональд Трамп вновь обратился к теме присоединения Канады к США. В социальной сети Truth Social он написал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады». При этом США не нужно ничего канадского, у американцев есть «неограниченное количество энергии», автомобили и много древесины.

Трамп считает, что без «огромных американских субсидий» Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна.

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« Ж е с т к о , н о э т о ф а к т ! П о э т о м у К а н а д а д о л ж н а с т а т ь н а ш и м з а в е т н ы м 5 1 - м ш т а т о м » , — з а я в и л а м е р и к а н с к и й п р е з и д е н т .

Он добавил, что взамен суверенитета канадцы получат «значительно меньшие налоги и гораздо лучшую военную защиту и — никаких таможенных пошлин».

Накануне Трамп подписал указ, вводящий с 4 февраля пошлину на канадские энергоресурсы в размере 10%, на другие товары —25%.

Оттава ответила пошлинами в 25% на американские товары на общую сумму $106,5 млрд. Также не исключены антиамериканские санкционные меры в сфере критических минералов и энергетики.